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Скончался солист Большого театра и педагог Ярослав Сех
Фото: gitis.net / Официальный сайт ГИТИСа

Скончался солист Большого театра и педагог Ярослав Сех

Юлия Захарова

Общество

Ушел из жизни артист балета, педагог, заслуженный артист РСФСР Ярослав Сех. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

Как уточняется, артисту было 90 лет.

— Не стало нашего любимого мастера, много лет танцевавшего на сцене Большого театра, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Ярослава Даниловича Сеха, — отметили на официальном сайте института.

Как уточняется, артист неоднократно выступал в постановках Большого театра («Ромео и Джульетта», «Гаяне», «Каменный цветок» и другие). Также Сех преподавал на балетмейстерском факультете ГИТИСа в течение почти 50 лет.

Коллектив университета выразил соболезнования родным и друзьям артиста.

Ярослав Сех родился в 1930 году во Львовской области. В 1949 году приехал в Москву, а через два года окончил Московское хореографическое училище, после чего стал солистом Большого театра.

В 1971 году Сех стал выпускником балетмейстерского факультета ГИТИСа и начал преподавательскую деятельность. В 1989 году получил ученое звание профессора.

ГИТИСБольшой театрБалет
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