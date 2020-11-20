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Названы районы Подмосковья, где чаще всего теряются в лесу
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Названы районы Подмосковья, где чаще всего теряются в лесу

Татьяна Плотникова

Общество

Больше всего случаев в Московской области, когда люди заблудились в лесу, зарегистрировано в окрестностях Волоколамска, Клина и Наро-Фоминска. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, в текущем году поступило 934 обращения о потерявшихся в лесах, в том числе 68 детей. В 2019 году количество потерявшихся составляло 1235, из которых 139 детей.

Чаще всего люди теряются в лесу в районах следующих муниципальных образований: следующие муниципальные образования: Волоколамск, Клин, Наро-Фоминск, Можайск, Егорьевск, Орехово-Зуево.

Меньше всего подобных случаев происходит в лесах Люберец, Красногорска, Электрогорска, Черноголовки, Рошаля, Лобни и Звенигорода.

Из этого можно сделать вывод, что вышеперечисленные леса безопаснее для любителей собирать грибы, цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее спасатели рассказали, как отличить опасную звериную тропу в лесу.

Читайте также: Спасатели удалили с водоемов Москвы более 4,5 тысячи детей без присмотра взрослых

МЧСпотерявшиеся в лесуМосковская область
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