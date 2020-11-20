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Власти Забайкалья заявили, что не снимали граждан с рейса ради губернатора
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Забайкалья заявили, что не снимали граждан с рейса ради губернатора

Ростислав Зубков

Общество

Власти Забайкальского края опровергли информацию о том, что ради главы региона Александра Осипова с одного из рейсов были сняты пассажиры. Эти сведения — хайп, утверждает пресс-секретарь губернатора Ксения Гусенцева.

Она заявила, что рейс был перенесен из-за технической неисправности борта.

— Более двух с половиной часов губернатор вместе с другими пассажирами, которые направлялись первым рейсом в Чару, ожидали замену судна, — отметила представитель Осипова в разговоре с «Говорит Москва».

Пресс-секретарь добавила, что не знает, как политик вернется в Читу, откуда вылетел лайнер, поскольку сообщений об устранении неполадок до сих пор не поступало.

Ранее СМИ написали, что примерно 40 человек пришлось ждать следующего самолета из Иркутска, поскольку рейс из Читы до села Чара якобы отдали губернатору Александру Осипову.

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