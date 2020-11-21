В Госдуму внесли законопроект о «вынужденно безработных»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутаты фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит категорию «вынужденно безработных», претендующих на пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагается установить отдельную категорию безработных — «вынужденно безработный». К этой категории будут относиться люди, которые не были обеспечены работой со стороны своего нанимателя ввиду принятия государством акта, временно запрещающего деятельность из-за чрезвычайной ситуации или другого правового режима.

Уточняется, что такой категории граждан должно выплачиваться пособие не менее средней месячной зарплаты работника и не ниже размера МРОТ. В этот период с работодателя снимается обязанность платить зарплату, но при этом он не сможет разорвать трудовой договор по своей инициативе.

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