Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуму внесли законопроект о «вынужденно безработных»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуму внесли законопроект о «вынужденно безработных»

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутаты фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит категорию «вынужденно безработных», претендующих на пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В законопроекте предлагается установить отдельную категорию безработных — «вынужденно безработный». К этой категории будут относиться люди, которые не были обеспечены работой со стороны своего нанимателя ввиду принятия государством акта, временно запрещающего деятельность из-за чрезвычайной ситуации или другого правового режима.

Уточняется, что такой категории граждан должно выплачиваться пособие не менее средней месячной зарплаты работника и не ниже размера МРОТ. В этот период с работодателя снимается обязанность платить зарплату, но при этом он не сможет разорвать трудовой договор по своей инициативе.

Читайте также: Штрафы для соцсетей за запрещенный контент могут появиться в России

законопроектГосдумабезработные
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Все мнения
О проекте