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Штрафы для соцсетей за запрещенный контент могут появиться в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Штрафы для соцсетей за запрещенный контент могут появиться в России

Вероника Кузьминова

Общество

Законопроект об ответственности социальных сетей за размещение на их площадке запрещенной в России информации уже подготовлен. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, на соцсети предлагается накладывать штрафы. Хинштейн не объяснил, в каких объемах будут наказывать нарушителей, но уточнил, что речь об оборотных штрафах не идет, передает ТАСС.

— Да, такой законопроект подготовлен. Предлагаются штрафы, — сказал Хинштейн.

В августе в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре было направлено предложение о штрафах в размере 1–1,5 процента от годового оборота компаний для социальных сетей. Наказание предполагалось за отказ удалять деструктивный контент, в числе которого призывы к суициду и пропаганда криминальных субкультур.

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