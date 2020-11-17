В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство рассматривает вопрос сокращения Роспечати и Федерального агентства связи (Россвязь). Об этом рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во вторник, 17 ноября.

По его словам, в кабинете министров обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры, а также двух агентств и одной службы.

— К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — вопрос их будущего в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что идет обсуждение, — цитируют Хинштейна «Известия».

Правительство также может пересмотреть подходы к работе и некоторых других структур.

Хинштейн отметил, что в стране необходимо сократить число агентств, которые дублируют функции министерств.

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