Мишустин рассказал, что поможет минимизировать потери от COVID-19

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Потери предприятий страны и россиян из-за пандемии коронавируса нужно минимизировать с помощью адресной поддержки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 12 ноября.

По его словам, ситуация в экономике России «по-прежнему непростая».

— В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и, конечно, люди, которые остались без работы, и семьи с детьми, — цитирует Мишустина РИА Новости.

По его словам, правительство должно сделать все, что нужно для решения проблем граждан. Он добавил, что налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии областей продлеваются еще на три месяца.

Ранее в Кремле назвали недопустимым возникший в ряде регионов России на фоне пандемии коронавируса дефицит лекарств.

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