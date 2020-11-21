Онлайн-конференция «Метакультура» пройдет в Москве 10 и 11 декабря

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I Международная конференция «Метакультура» пройдет в онлайн-формате 10 и 11 декабря на площадке «Метод». Мероприятие будет посвящено глобальным трендам современного мира в контексте культуры и технологий.

Отмечается, что глобальные тенденции оказывают влияние на экономику, культуру, образование, технологии, урбанистику, экологию и другие сферы общественной жизни. На конференции эксперты разных областей обсудят тренды, которые уже завтра могут изменить мир.

«Метакультура» объединит творческих людей и поможет наладить диалог между сообществами, формирующими тенденции в сфере культуры и технологий. Мероприятие охватит три главных направления — антропологическое, историко-культурное и образовательное.

В программе конференции запланированы лекции, дискуссии, воркшопы и выступления лидеров в области искусства, технологий, антропологии, культурологии, социологии, передает официальный сайт мэра Москвы.

Так, например, пользователи смогут посмотреть интервью Перри Чена, технологического художника и предпринимателя, основателя платформы Kickstarter. Также участников ждет лекция Ольги Киселевой, художницы, руководительницы лаборатории искусства и науки Университета Сорбонны и призера премии Starts — она расскажет об искусстве преобразования мира.

Москвичи смогут послушать лекцию Мориса Бенаюна, медиахудожника и автора первой интерконтинентальной телевиртуальной инсталляции и побывать на воркшопе «Репрезентации трендов нового образования». Там им покажут кейсы городских проектов «Арт-лаборатория» и «Студия-19». Они направлены на развитие современных творческих компетенций у детей и подростков и применение полученных навыков.

Участие в мероприятии бесплатное. Нужна предварительная регистрация.

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