Столичные НКО подготовили онлайн-программу для школьников

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 1500 социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) работают с детьми в Москве. Они занимаются патриотическим воспитанием младшего поколения, проводят творческие и спортивные занятия, помогают детям с инвалидностью. На данный момент учащиеся школ могут в онлайн-режиме поучаствовать в конкурсе рисунков, открыть новую звезду или научиться готовить.

Подростки, которые желают принять участие в жизни школы, имеют возможность присоединиться к конкурсу-игре «Школа Рыбаков Фонда». Для этого нужно зарегистрироваться и выполнять задания чат-бота.

Выполняя задания, ребята соберут команду единомышленников для создания в своем образовательном учреждении сообщества, которое поможет сформировать комфортную среду для развития сотрудников и учеников.

— Мы радикально изменили конкурс, который проводим уже пять лет, и предлагаем совершенно новую концепцию. Во-первых, мы отказались от традиционных заявок и разработали систему игрофикации. Участникам предстоит в реальном времени выполнять практические задания, которые помогут сформировать сообщество. Во-вторых, конкурс открыт буквально для всех — для учителей и школьников, для выпускников, предпринимателей, родителей, сотрудников НКО, местных жителей, — рассказала сооснователь и президент фонда Екатерина Рыбакова.

Конкурс завершится 25 декабря. Каждый месяц школьники смогут принимать участие в новых челленджах со своими заданиями: «Собираем команду», «Формируем школьное сообщество», «Привлекаем деньги на развитие».

Также школьники в возрасте от семи до 17 лет могут участвовать во всероссийском конкурсе «Нарисуй елку Победы». Им необходимо до 25 ноября отправить свои рисунки, которые будут посвящены тому, как дети и взрослые готовились к встрече 1945 года.

Более подробно узнать о конкурсе можно на сайте Музея Победы.

Фонд поддержки образования «Ноосфера» снова запустил цифровой образовательный курс по астрономии «Открытие за неделю». За 10 занятий ученики 5–8-х классов смогут изучить самые современные методы анализа и цифрового изучения космоса.

У учащихся появится возможность самостоятельно открыть неизвестную миру переменную звезду, яркость которой изменяется со временем. Подать заявку может представитель образовательного учреждения по ссылке.

В период до 20 декабря дети с ограниченными возможностями смогут принять участие в фестивале здорового питания «Полезная вкуснятина», передает официальный сайт мэра Москвы.

Участникам мероприятия вместе с родителями нужно приготовить свой вариант полезного и вкусного блюда и прислать рецепт, заполнив форму. В заявке им нужно указать краткую инструкцию по приготовлению блюда, его ингредиенты, а также прикрепить фотографию, сделанную во время приготовления, и снимок готовой еды.

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