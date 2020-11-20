Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» пройдет в Москве в онлайн-формате

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XIV Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» в 2020 году впервые состоится в виртуальном формате. Мероприятие пройдет с 20 ноября по 13 декабря. Темой станет «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов».

Отмечается, что горожан ждет фотовыставка, которая будет посвящена разнообразию растительного, животного и подводного мира, а также мастер-классы, лекции и встречи с путешественниками, фотографами, экспертами в области экологии и известными телеведущими.

Как рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, фестиваль является самым крупным эколого-просветительским мероприятием в России.

— Мы рады, что даже в такой сложный год традиция продолжается в онлайн-формате, объединяя страны и людей: фотографов, художников, экологов и всех, кому небезразличен прекрасный и хрупкий мир природы. Такие проекты помогают изменить экологическое сознание и сделать поведение людей более ответственным, — цитирует главу ведомства официальный сайт мэра Москвы.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте. Трансляции пройдут на странице мероприятия, а также на его YouTube-канале.

Жители столицы смогут осмотреть онлайн-выставку. Зрители увидят работы финалистов и лауреатов международного творческого конкурса «Золотая черепаха», прошедшего в мае 2020 года. Это снимки фотографов из 108 стран, среди которых Сейшельские Острова, Фиджи, Черногория, Иран, Индия, Китай, Италия и США. Также в экспозиции будут представлены фотографии животных, живущих в столичном регионе. Среди них лисицы, мыши, косули, горностаи.

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