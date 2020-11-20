Москвичам предложили выбрать имена для родившихся в зоопарке телят яка

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке жителям столицы предложили выбрать имена для телят яка в честь предстоящего года быка. Поделиться идеями можно в период с 20 ноября по 1 декабря на официальных страницах зоосада в социальных сетях в комментариях к фотографиям новорожденных.

Отмечается, что из всех предложенных вариантов специалисты выберут самые звучные. Результаты будут известны на страницах зоопарка в социальных сетях 1 декабря.

В Московском зоопарке 5 и 13 ноября у двух самок домашнего яка родились телята. После рождения детеныши почти сразу встали на ноги, начали играть и общаться с сородичами.

— Наши самочки яков — Ассоль и Пижма — еще совсем молодые мамы. Это их первое потомство, поэтому мы сильно переживали. Но они обе очень хорошо приняли малышей, вылизали их и начали выкармливать. Сейчас самочки вместе с телятами находятся в отдельных вольерах, так зоологам и ветеринарам удобнее наблюдать за малышами, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она также добавила, что мамы с новорожденными порядка двух месяце будут жить в отдельных вольерах, позже стадо объединят. Первые полгода телята будут питаться материнским молоком, потом перейдут на традиционный рацион, передает официальный сайт мэра Москвы.

Взрослые яки в Московском зоопарке питаются травой, ветками и злаковыми смесями, также едят свежие овощи и фрукты. Сейчас в зоосаде, помимо самок с телятами, живет двухлетний як Федя.

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