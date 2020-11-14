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Ролики об обитателях зоопарка появились на платформе #Москвастобой
Фото: pexels.com/Pixabay

Ролики об обитателях зоопарка появились на платформе #Москвастобой

Виктория Родимкина

Город

На платформе #Москвастобой опубликовали видеоролики с обитателями столичного зоопарка. Пользователи смогут увидеть, как проводят время птицы и звери в вольерах.

На камеры засняли, как рыси прячутся от дождя, как охотится манул, как еноты расправляются с бумажным пакетом.

На медиаплатформе #Москвастобой также размещены ролики о кафских воронах, черной антилопе и антилопах дикдик.

Все желающие смогут увидеть, как сотрудники Московского зоопарка развлекают кафских ворон конструкцией из тыквы, похожей на снеговика. А также как еноты пытаются снять с дерева бумажный пакет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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енотыМосковский зоопаркживотные
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