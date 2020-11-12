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Ученые открыли новый вид обезьян, который сразу признали вымирающим
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученые открыли новый вид обезьян, который сразу признали вымирающим

Вероника Кузьминова

Наука

Новый вид приматов Popa langur появился в мире. Его открыли ученые, которые работали в джунглях Мьянмы.

Неизвестных ранее обезьян можно отличить от других приматов по отметинам вокруг глаз, метровому тонкому хвосту и гребню на голове. Шерсть обезьян имеет серый оттенок.

Зрелая особь Popa langur весит примерно восемь килограммов. Приматы обитают в тропических лесах Азии от Бутана до островов Индонезии.

Ученые выяснили, что данный вид обезьян обитал на планете еще 100 лет назад. Это стало понятно после сравнительных анализов с образцом, который был найден в 1913 году. Все это время он хранился в Музее естественной истории.

По данным исследователей, в мире существует всего 200–250 особей Popa langur, что позволяет их считать вымирающим видом. Приматы оказались на грани исчезновения из-за охоты на них и разрушения мест обитания, передает журнала Zoological Research.

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