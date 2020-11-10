Второй за год детеныш макаки вандеру появился на свет в Московском зоопарке

Фото: moscowzoo.ru

В Московском зоопарке на свет появился второй за этот год детеныш львинохвостой макаки — вандеру. Этот вид приматов является исчезающим.

В столичном зоосаде такой случай произошел впервые. Львинохвостые макаки — одни из самых редких приматов на планете, вид занесен в Международную Красную книгу. Они редко размножаются в неволе.

Теперь семейство состоит из шести особей — главы группы самца Кая, старшей самки Жоржетты и ее младшей сестры Колетты, а также двух малышей. Еще одна самка живет в отдельном вольере.

Оба появившихся на свет малыша самцы.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, львинохвостые макаки имеют светлую кисточку на хвосте, а на голове — пышную серебристую гриву.

— Появление на свет второго детеныша — большая радость и удача для зоопарка. У нас созданы комфортные условия для полноценной жизни и размножения животных: они получают необходимый уход и сбалансированное питание, — сказала Светлана Акулова.

Она отметила, что зоосад трудится над созданием резервной популяции этих удивительных обезьян.

Малыш появился у самки Жоржетты. Она сразу приняла детеныша. Пока он не отходит от матери, чаще всего прячется в ее густой шерсти, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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