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Белая медведица Мурма скончалась в Московском зоопарке
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Белая медведица Мурма скончалась в Московском зоопарке

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский районКарта всех событий

В Московском зоопарке скончалась белая медведица Мурма. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в Twitter-аккаунте в понедельник, 9 ноября.

— Умерла наша белая медведица Мурма. Она была в крайне преклонном возрасте: совсем немного не дожила до своего 30-летия, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что специалисты до последнего боролись за жизнь животного. Однако, как пояснили в зоопарке, возраст медведицы уже не позволил ей остаться в живых. Отмечается, что в природе медведи редко доживают до тридцати лет.

Ранее представители зоопарка рассказали, что сурки впали в зимнюю спячку. Две самки перестали выходить из нор, а самец появлялся снаружи только для того, чтобы получить еду.

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Московский зоопаркживотныебелый медведь
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