Белая медведица Мурма скончалась в Московском зоопарке

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В Московском зоопарке скончалась белая медведица Мурма. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в Twitter-аккаунте в понедельник, 9 ноября.

— Умерла наша белая медведица Мурма. Она была в крайне преклонном возрасте: совсем немного не дожила до своего 30-летия, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что специалисты до последнего боролись за жизнь животного. Однако, как пояснили в зоопарке, возраст медведицы уже не позволил ей остаться в живых. Отмечается, что в природе медведи редко доживают до тридцати лет.

Умерла наша белая медведица Мурма. Она была в крайне преклонном возрасте - совсем немного не дожила до своего 30-летия. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь медведицы. Но возраст уже не позволил - в природе они очень редко доживают до таких лет pic.twitter.com/jOdaq8NueK — Московский Зоопарк (@moscowzoo) November 9, 2020

Ранее представители зоопарка рассказали, что сурки впали в зимнюю спячку. Две самки перестали выходить из нор, а самец появлялся снаружи только для того, чтобы получить еду.

Читайте также: Детеныш альпака родился в Московском зоопарке