Живущие в Московском зоопарке сурки впали в спячку
Сурки впали в спячку в Московском зоопарке. Об этом в среду, 7 октября, сообщили на официальной странице зоосада в Instagram.
— Товарищи, продолжаем своевременно информировать вас о состоянии сурков Московского зоопарка. Спешим обрадовать — наши сурочьи дамы уже достаточно наели и спят, — отметили в публикации.
Представители зоопарка добавили, что одна из обитательниц по имени Сара не появлялась на лужайке в течение 10 дней, а Нагайны не было неделю.
Самец по имени Арчи выходит из норы только на несколько часов, чтобы получить еду от зоологов и осмотреть территорию. Питается зверек орехами, бобовыми и зерновыми. Сурку предстоит набрать вес перед спячкой.
Читайте также: Специалисты Мосприроды рассказали, как животные в парках готовятся к холодам