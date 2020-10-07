Живущие в Московском зоопарке сурки впали в спячку

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сурки впали в спячку в Московском зоопарке. Об этом в среду, 7 октября, сообщили на официальной странице зоосада в Instagram.

— Товарищи, продолжаем своевременно информировать вас о состоянии сурков Московского зоопарка. Спешим обрадовать — наши сурочьи дамы уже достаточно наели и спят, — отметили в публикации.

Представители зоопарка добавили, что одна из обитательниц по имени Сара не появлялась на лужайке в течение 10 дней, а Нагайны не было неделю.

Самец по имени Арчи выходит из норы только на несколько часов, чтобы получить еду от зоологов и осмотреть территорию. Питается зверек орехами, бобовыми и зерновыми. Сурку предстоит набрать вес перед спячкой.

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