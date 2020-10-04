Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Специалисты Мосприроды рассказали, как животные в парках готовятся к холодам
Фото: pixabay.com

Специалисты Мосприроды рассказали, как животные в парках готовятся к холодам

Виктория Родимкина

Город

Животные, которые обитают в столичных парках и на природных территориях Москвы, постепенно готовятся к холодам. Об этом рассказал главный специалист ГПБУ «Мосприрода» Валентин Волков.

По его словам, обитатели природных территорий столицы всю осень активно запасаются едой и жиром. Они также меняют места обитания и внешний вид.

В Москве обитают белки и ежи, зайцы и кабаны, лисы и горностаи, ласки и куницы, а еще утки, гуси, журавли, стрижи, чайки, ласточки, дрозды и множество других пернатых. Все они по-своему готовятся к зиме.

Так, ежи собирают личинок и червяков и подыскивают себе норки для зимовки. Этот вид всеядных обитает на Воробьевых горах, в Тропареве, в Теплом Стане.

Белки и мыши таскают в дупла и норы орехи, семечки, а также закапывают их в разных местах.

— У нас много белок, кротов, несколько видов мышей и полевок, которых мы часто видим. А вот зайцы, например, ведут скрытный образ жизни. Они водятся в Москворецком парке, на Лосином острове, в Бутове, еще недавно зайцев-русаков видели в Теплом Стане, — рассказал специалист.

Осенью первыми в теплые края улетают стрижи, за ними — жуланы-сорокопуты, пеночки, славки и камышевки. Кроме того, готовятся к перелету ласточки, трясогузки, журавли и дрозды, соколы и коростели, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы

парк Москвыежиживотные
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте