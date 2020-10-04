Специалисты Мосприроды рассказали, как животные в парках готовятся к холодам

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Животные, которые обитают в столичных парках и на природных территориях Москвы, постепенно готовятся к холодам. Об этом рассказал главный специалист ГПБУ «Мосприрода» Валентин Волков.

По его словам, обитатели природных территорий столицы всю осень активно запасаются едой и жиром. Они также меняют места обитания и внешний вид.

В Москве обитают белки и ежи, зайцы и кабаны, лисы и горностаи, ласки и куницы, а еще утки, гуси, журавли, стрижи, чайки, ласточки, дрозды и множество других пернатых. Все они по-своему готовятся к зиме.

Так, ежи собирают личинок и червяков и подыскивают себе норки для зимовки. Этот вид всеядных обитает на Воробьевых горах, в Тропареве, в Теплом Стане.

Белки и мыши таскают в дупла и норы орехи, семечки, а также закапывают их в разных местах.

— У нас много белок, кротов, несколько видов мышей и полевок, которых мы часто видим. А вот зайцы, например, ведут скрытный образ жизни. Они водятся в Москворецком парке, на Лосином острове, в Бутове, еще недавно зайцев-русаков видели в Теплом Стане, — рассказал специалист.

Осенью первыми в теплые края улетают стрижи, за ними — жуланы-сорокопуты, пеночки, славки и камышевки. Кроме того, готовятся к перелету ласточки, трясогузки, журавли и дрозды, соколы и коростели, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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