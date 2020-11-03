Детеныш альпака родился в Московском зоопарке

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Детеныш альпака по имени Витамин появился на свет в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе зоосада.

Там отметили, что малыш родился 7 октября. На данный момент он много времени проводит в теплом домике, а в хорошую погоду выходит на прогулку вместе с мамой.

— Наши ветеринары сразу после родов осмотрели малыша, убедились, что он абсолютно здоров. При рождении детеныш весил около пяти килограммов — это хороший вес для новорожденного. Сейчас малыш подрос и окреп, он очень активный и любопытный: бегает и прыгает по вольеру под присмотром мамы. Если к ним заходят киперы, то он сразу бежит к людям, может даже проверить, что у них в карманах. Он видит, что мама с доверием относится к киперам, и поэтому тоже никого не боится, — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что маму детеныша временно перевели в соседний вольер.

— Папа Жорик и еще одна взрослая самочка Милка часто к ним заглядывают — проверяют, все ли там в порядке. Еще около полугода Витамин будет питаться материнским молоком, но он уже пробует «взрослую» еду: траву и сухие веники. В зоопарке взрослые альпаки также питаются гранулированными кормами, сеном, фруктами и овощами, — рассказали в зоопарке.

Ранее сообщалось, что столичный зоопарк сократил режим работы с 1 ноября из-за уменьшения светового дня. Отмечается, что теперь горожане смогут посетить зоопарк с 09:00 до 17:00. Кассы будут закрываться в 16:00.

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