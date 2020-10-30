Московский зоопарк изменит режим работы с 1 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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Столичный зоопарк сократил режим работы с 1 ноября из-за уменьшения светового дня. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе московского зоосада.

Отмечается, что теперь горожане смогут посетить зоопарк с 09:00 до 17:00. Кассы будут закрываться в 16:00.

В пресс-службе уточнили, что большинство мохнатых жителей зоопарка гуляет и греется на солнце, наслаждаясь хорошей погодой, передает РИА Новости.

— Даже жираф Самсон в хорошую солнечную погоду еще выходит на прогулку. Некоторых теплолюбивых обитателей — сурикатов, капибар — мы перевели в теплые помещения, но их все равно можно увидеть во внутренних вольерах, — рассказали в столичном зоопарке.

В пресс-службе также напомнили, что на территории зоопарка необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим.

Ранее сообщалось, что птенцы фазана аргуса появились на свет в Московском зоопарке впервые за пять лет. Уточняется, что птенцы родились еще в конце июля. Работники зоопарка помогали птицам выкармливать малышей, следили за их развитием и ростом.

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