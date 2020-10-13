«Жизнь хороша, когда ешь не спеша»: Московский зоопарк показал трапезу гималайского медведя
Московский зоопарк в соцсети Instagram опубликовал видеозапись кормления гималайского медведя.
В зоосаде проживают гималайские медведи Аладдин и Будур. На кадрах один из них жует фрукт, держа его передними лапами. В публикации отметили, что медведи столичного зоопарка любят поваляться на солнышке и знают толк в здоровой пище.
— В природе питание гималайских медведей сильно отличается в разных регионах. В Приморье они практически вегетарианцы — едят травянистые растения и плоды деревьев. В тропических лесах гималайский медведь ведет вполне хищнический образ жизни, поедая мелких зверьков, птиц, рептилий, — уточнили в сообщении.
В пресс-службе добавили, что осенью медведи чаще всего питаются желудями и кедровыми орешками.
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ЖИЗНЬ ХОРОША, КОГДА ЕШЬ НЕ СПЕША 🐻🏖 Тяжёлый понедельник? Много работы? Плохая погода? Берите пример с наших гималайских мишек Аладдина и Будур. Он знают толк в отдыхе и неспешных развлечениях. Любят просто поваляться, потягиваясь на солнышке. И знают толк в здоровой пище! 🥬 В природе питание гималайских медведей сильно отличается в разных регионах. В Приморье они практически вегетарианцы - едят травянистые растения и плоды деревьев. В тропических лесах гималайский медведь ведет вполне хищнический образ жизни, поедая мелких зверьков, птиц, рептилий. 🌲 Осенью - начиная с октября и до ухода в берлогу - гималайские медведи питаются преимущественно желудями и кедровыми орешками. #московскийзоопарк
Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)
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