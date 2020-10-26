Птенцы фазана аргуса появились на свет в Московском зоопарке впервые за пять лет

Фото: moscowzoo.ru

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В московском зоопарке впервые за пять лет на свет появились два птенца фазана аргуса. Их назвали Аргентум и Аурум. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в понедельник, 26 октября.

Уточняется, что птенцы появились на свет еще в конце июля. Работники зоопарка помогали птицам выкармливать малышей, следили за их развитием и ростом. Этот вид фазанов редко размножается в неволе. Поэтому появление сразу двух птенцов радостное событие для Московского зоопарка.

По словам специалистом, аргусы растут медленно. Размеров взрослой птицы птенцы достигнут через 3-4 месяца. Фазанов кормят свежей и вареной пищей: овощами, фруктами, зерновыми, комбикормами и насекомыми.

В природе аргус обитает в Юго-Восточной Азии в джунглях Малайского полуострова и на островах Борнео и Суматра. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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