Краснокнижный кошачий лемур родился в столичном океанариуме

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В Москве в океанариуме «Крокус-Сити» на свет появился детеныш кошачьего лемура. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 20 октября.

Уточняется, что малышу уже 12 дней, он питается молоком матери. Детеныш все время проводит с самкой, поэтому пока не удалось установить его пол. Малыша родила лемур по кличке Королева Джулиана.

Кошачьи лемуры в природе обитают на острове Мадагаскар. Этот вид млекопитающих занесен в Красную книгу как исчезающий. В естественной среде проживают всего около двух тысяч особей.

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