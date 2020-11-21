Профессор журфака МГУ Николай Богомолов скончался на 70-м году жизни

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заведующий кафедрой литературно-художественной критики факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Николай Богомолов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе факультета.

Там отметили, что профессор был блестящим текстологом, публикатором и комментатором. Он постоянно издавал художественные тексты, дневники, письма Николая Гумилева, Владислава Ходасевича, Сергея Ауслендера и многих других авторов.

— Невозможно представить без него кафедру, факультет, университет. Нам всем еще предстоит этому учиться, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Николай Богомолов был первопроходцем, создателем направлений в литературоведении. Одним из первых он осознал и осмыслил важность оккультных теорий и практик для истории русского модернизма.

Николай Алексеевич Богомолов — советский и российский филолог и литературовед, профессор МГУ. С 1994 года он заведовал кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ, является одним из авторов «Большой российской энциклопедии».