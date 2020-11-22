Эвелина Хромченко назвала главный антитренд текущего сезона

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российская телеведущая и эксперт по стилю Эвелина Хромченко в эфире передачи «Модный приговор» объяснила, из каких компонентов собирается актуальный образ. Кроме того, стилист назвала главный антитренд сезона.

Мужчине по имени Владислав пришелся не по душе лук, который составила Хромченко для его возлюбленной Анастасии. Девушка предстала перед зрителями на подиуме в летящем платье с изображенными на нем цветами и в рокерской кожаной куртке. Однако Владиславу не понравился наряд своей возлюбленной. Он объяснил свою позицию тем, что стилист якобы совместила «два разных мира».

— Правильно! Это два разных мира, и именно на этом сегодня построено стилистическое решение любого модного комплекта. Единство и борьба противоположностей находятся в основе принципов современной стилизации, — объяснила Хромченко.

Она также отметила, что специально подобрала с виду не сочетающийся лук, потому что в нем отразился баланс противоположностей, который раздражает консервативных в отношении женской моды мужчин.

В заключение Хромченко объяснила, что единство стиля, которого придерживается, например, спутник участницы передачи, — главный антитренд текущего сезона.

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