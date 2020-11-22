Сезон речной навигации закрыли в Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Сезон навигации по Москве-реке завершен. На берег подняли максимальное количество судов. Об этом заявил начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячеслав Шуткин.

Всего на берег в районе Нагатинского затона были подняты пять судов.

— Еще три уже отправлены ремонтироваться на судостроительные заводы. Корабли поднимают примерно раз в два года, но не все сразу. В этом году взяли пять — это по нашим меркам много. В будущем году одно судно поднимем, может быть, два. Учет графика работ ведут наши механики, — заявил начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячеслав Шуткин.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Поднятые на берег судна установили на опоры. Так водный транспорт проведет всю зиму. В это время на дежурстве останется 30 процентов основного плавсостава. До распоряжения будут курсировать пять судов, которые собирают на реках мусор и убирают масляные пятна. Обеспечивать порядок и охрану водных объектов зимой будет ледокол «Норд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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