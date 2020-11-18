Контроль движения на Москве-реке начнут обеспечивать камеры видеонаблюдения

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Департамент транспорта Москвы подписал соглашение с Ространснадзором об онлайн-контроле за движением на Москве-реке. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

— Это соглашение в первую очередь связано с тем, что мы реализуем новую программу по дистанционному контролю на речном транспорте. Без вмешательства инспектора мы смотрим за состоянием и безопасным движением транспорта. И система автоматически выдает сигнал о нарушении, — отметил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Руководитель дептранса Максим Ликсутов подчеркнул, что систему протестировали в сезоне 2020 года. Совместно с коллегами из Ространснадзора было создано техническое задание, целью которого стало обеспечение соответствия фиксации нарушений российскому законодательству.

В результате, по словам Ликсутова, число нарушений на Москве-реке сократилось. Первые штрафы выписали нарушителям в онлайн-режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

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