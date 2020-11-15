Водителей-должников наказали дополнительными штрафами

Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Дмитрий Яшин проверяет документы у водителя-нарушителя Ислама Хасулбекова / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД провели рейд «Должник». Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился с полицейскими на Комсомольскую площадь ловить злостных неплательщиков штрафов.

Мы расположились у Ленинградского вокзала. Здесь всегда большой поток автомобилей. Участники рейда рассказывают, что в этом районе регулярно совершаются нарушения Правил дорожного движения.

В 9 часов утра среди потока машин много такси. Полицейский останавливает одно из них.

— Старший лейтенант Яшин, — представляется инспектор ГИБДД. — Предъявите ваши документы.

— Я не буду предъявлять, — нагло заявляет водитель авто Ислам Хасулбеков.

Полицейский повторяет требование. За неповиновение предусмотрено жесткое наказание — до пятнадцати суток ареста. Водитель, судя по всему, осознав, чем ему грозит такое поведение, подает инспектору водительское удостоверение. Полицейский проверяет его по базе данных и находит неоплаченный штраф за превышение скорости. К тому же машина оформлена как такси, но у мужчины нет путевого листа.

— Я еду по личным вопросам, — оправдывается водитель.

— Вы должны знать, что, если выезжаете на автомобиле, оформленном как такси, пусть даже и по личным делам, при себе необходимо иметь путевой лист. В нем должны быть отметки о прохождении медицинского обследования и техосмотра авто, — отвечает страж порядка.

Полицейский вызывает сотрудников Московской административной дорожной ин- спекции. На мужчину составляют два протокола: один — за отсутствие путевого листа, а второй — по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

— Каждый водитель, которого мы останавливаем, проверяется по базе данных, — объясняет старший лейтенант полиции Дмитрий Яшин. — Если у него задолженность до десяти тысяч, то составляем протокол. В этом случае нарушителю грозит взыскание в размере двойной суммы штрафа. А вот если долг свыше десяти тысяч, то мы вызываем судебных приставов, которые изымают автомобиль в счет погашения штрафа.

Второй инспектор ГИБДД Алексей Чекашкин, который дежурит вместе с нами, рассказывает о популярной схеме ухода от штрафов. Бывает, что камеры фиксируют нарушения автомобиля, который числится за умершим человеком. Естественно, водитель, управлявший транспортным средством в этот момент, их не оплачивает.

— Поэтому в систему «Перехват» по столице в этом году была загружена информация о 10 584 автомобилях, чьи владельцы умерли, — рассказывает лейтенант Чекашкин. — Уже задержано 1214 таких иномарок.

Полицейские останавливают еще несколько автомобилей, у некоторых встречаются мелкие нарушения, но неоплаченных штрафов нет. Следующий должник попадается примерно через полтора часа. У него не оплачен штраф в размере 2500 рублей.

— Что-то я закрутился и забыл сходить в банк, — оправдывается водитель Сергей Голованов.

На сотрудников дорожно-патрульной службы это объяснение впечатления не производит, нарушение есть нарушение. Алексей Чекашкин составляет протокол, и теперь водителю придется заплатить еще 5000 рублей в дополнение к штрафу.

— Теперь не забывайте и сразу сходите в ближайшее отделение банка, — советует инспектор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

791 267 административных протоколов в области дорожного движения составили за 8 месяцев 2020 года сотрудники ГИБДД в Москве.

1,03 миллиарда рублей составила общая сумма штрафов по протоколам. 533,4 тысячи рублей нарушители Правил дорожного движения уже оплатили.

26 544 протокола составлено за неуплату административных штрафов по статье 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». Из них по ЮЗАО — 4297, САО — 3362, ЦАО — 3054, ВАО — 2704, СЗАО — 2361, ЮВАО — 2254, ТиНАО — 1979, ЮАО — 1865, СВАО — 1842, ЗАО — 1485 и ЗелАО — 1341.

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