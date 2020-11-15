Новые парковочные места для электромобилей появились в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Новые парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин, появились в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что новые парковочные места обозначаются знаком «Парковка» с дополнительной информационной табличкой. При этом на таких местах запрещена парковка автомобилей, которые оснащены двигателями внутреннего сгорания.

В Telegram-канале Дептранса призвали водителей к внимательности во время парковки. За занятие места для электромобиля или подзаряжаемого гибрида грозит штраф в размере 2500 рублей.

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