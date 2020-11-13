Дептранс заявил о росте смертности в ДТП с нетрезвыми водителями в Москве

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В Москве смертность в ДТП с нетрезвыми водителями выросла на десять процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что количество аварий с пьяными водителями и число раненных в них осталось на прежнем уровне. Согласно данным ГИБДД, за десять месяцев 2020 года на дорогах уже выявили 17,5 тысячи человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Департамент транспорта Москвы призвал водителей не садиться пьяными за руль, чтобы сберечь свою жизнь и жизни других людей.

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