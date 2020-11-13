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Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на третьем километре автодороги М3 «Украина» — Наро-Фоминск. Грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с легковушкой. Два человека погибли на месте. Среди двоих пострадавших есть ребенок.

На месте происшествия находятся сотрудники ДПС, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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