Аналитики предупредили о возможном лишении лицензий у 35 банков в России

Фото: facebook.com/nalog.ru

За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии. Об этом рассказали специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» в понедельник, 23 ноября.

По их словам, для того, чтобы банки восстановили прибыль, нужно не менее года.

— До 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска, — отметили аналитики.

Эксперты заявили, что на данный момент нет признаков улучшения среднего значения по банковскому сектору, также не было зафиксировано точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков.

Специалисты также уточнили, что запас прочности кредитных организаций в России остается в рискованном положении. При этом восстановления финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается практически на год, сообщает РИА Новости.

В 2018 году у 57 банков были отозваны лицензии, а в прошлом году их лишились 28 кредитных организаций.

Читайте также: Как получить страховое возмещение по эскроу-счетам при банкротстве банка