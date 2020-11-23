«Плевать на свои амбиции»: Семенович отреагировала на критику «изгоя» Шепелева

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская артистка Анна Семенович заявила, что у родителей погибшей певицы Жанны Фриске должна быть возможность общаться с внуком Платоном. Об этом она сказала в интервью с актером Владиславом Манучаровым.

Из-за судебной тяжбы бывший муж Фриске — телеведущий Дмитрий Шепелев — запретил близким погибшей от рака певицы общаться с сыном.

— Мы не знаем, что там происходит в чужом огороде. Но факт остается фактом. У мальчика есть дедушка, бабушка и тетя. И они имеют полное право, потеряв свою дочь, не терять внука. Грязь я не читаю и не знаю, но я считаю, что они имеют право участвовать в воспитании внука, — отметила певица.

Семенович отметила, что не знает о том, обижал ли Шепелев Фриске, но ответила на критику в адрес телеведущего. Манучаров заявил, что Дмитрий Шепелев — «персона нон грата» и «изгой».

— Надо было приехать к бабушке и дедушке, помириться ради ребенка. Плевать на свои амбиции, свое эго и чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У мальчика и так трагедия, он растет без матери. У него прекрасная тетя Наташа. Почему она не может на пару дней брать племянника? Почему один человек решил, что они этого делать не будут? С какого перепугу? — заявила Семенович.

Видео опубликовано на YouTube.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка два года лечилась в лучших клиниках мира, однако победить болезнь ей так и не удалось.

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