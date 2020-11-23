Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Плевать на свои амбиции»: Семенович отреагировала на критику «изгоя» Шепелева
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Плевать на свои амбиции»: Семенович отреагировала на критику «изгоя» Шепелева

Виктория Федотова

Звезды

Российская артистка Анна Семенович заявила, что у родителей погибшей певицы Жанны Фриске должна быть возможность общаться с внуком Платоном. Об этом она сказала в интервью с актером Владиславом Манучаровым.

Из-за судебной тяжбы бывший муж Фриске — телеведущий Дмитрий Шепелев — запретил близким погибшей от рака певицы общаться с сыном.

— Мы не знаем, что там происходит в чужом огороде. Но факт остается фактом. У мальчика есть дедушка, бабушка и тетя. И они имеют полное право, потеряв свою дочь, не терять внука. Грязь я не читаю и не знаю, но я считаю, что они имеют право участвовать в воспитании внука, — отметила певица.

Семенович отметила, что не знает о том, обижал ли Шепелев Фриске, но ответила на критику в адрес телеведущего. Манучаров заявил, что Дмитрий Шепелев — «персона нон грата» и «изгой».

— Надо было приехать к бабушке и дедушке, помириться ради ребенка. Плевать на свои амбиции, свое эго и чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У мальчика и так трагедия, он растет без матери. У него прекрасная тетя Наташа. Почему она не может на пару дней брать племянника? Почему один человек решил, что они этого делать не будут? С какого перепугу? — заявила Семенович.

Видео опубликовано на YouTube.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка два года лечилась в лучших клиниках мира, однако победить болезнь ей так и не удалось.

Читайте также: «Я увидел другого человека»: Лисовец резко отозвался о Шепелеве

мнениеЖанна ФрискеДмитрий Шепелев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Все мнения
О проекте