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Депутат МГД Козлов: Более 5,6 тысячи домов проверили на соблюдение закона о гуманном отношении к животным
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутат МГД Козлов: Более 5,6 тысячи домов проверили на соблюдение закона о гуманном отношении к животным

Юлия Захарова

Город

Более 5,6 тысячи столичных домов проверили на предмет соблюдения закона об открытых вентиляционных отверстиях (продухах) в подвалах жилых домов для прохода кошек. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказал координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя», член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.

— Еще в 2018 году власти Москвы пошли навстречу общественности и заняли гуманную позицию, обязав управляющие компании держать хотя бы один продух в подвалах полностью открытым для прохода уличных кошек — без решеток и сеток. За две недели проверок волонтеры и депутаты «Единой России» проверили 5665 многоквартирных домов в 11 округах Москвы, — отметил он.

По словам Козлова, почти в 350 объектах продухи и подвалы оказались закрыты. Жителям разъяснили важность соблюдения постановления и напомнили об ответственном обращении с животными.

Как подчеркнул депутат, в отношении домов, в которых выявили нарушения, составлены заявления, их направят в надзорные органы. В 132 из них уже устранили ошибку.

Организатор серии рейдов, координатор «Школы грамотного потребителя» в Москве Сергей Ладочкин добавил, что законодательство об открытых вентиляционных отверстиях соблюдают около 95 процентов домов.

Рейды, помимо добровольцев, проводили депутаты Мосгордумы от фракции «Единая Россия», в том числе глава комиссии думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике, замсекретаря Московского городского регионального отделения «Единой России» Кирилл Щитов, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Всеобщую маркировку домашних животных предложили отложить в России

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