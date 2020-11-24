Столичных школьников пригласили на онлайн-турнир по робототехнике «Робостеп»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Учащиеся школ Москвы смогут запрограммировать робота в рамках онлайн-турнира «Робостеп», который пройдет 28 и 29 ноября. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что регистрация на соревнования открыта до 26 ноября на сайте мероприятия.

— Команда может состоять из одного или двух участников, допускается использование любого робототехнического набора, позволяющего решить задачу турнира. Ребятам в зависимости от заданий предстоит запрограммировать робота на различные действия, в том числе и в виртуальной среде, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что формат заданий ориентирован на основные базовые знания, умения и навыки учащихся в области робототехники. Также в рамках соревнования участники смогут обменяться опытом. Организаторами мероприятия являются Центр педагогического мастерства и Лаборатория инженерных образовательных проектов.

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