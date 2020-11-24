Московские вузы проведут вебинары для школьников с 24 ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные вузы проведут вебинары и онлайн-лекции для учащихся московских школ. Занятия помогут ребятам выбрать профессию. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Там отметили, что мероприятия пройдут при поддержке Городского методического центра. Первая экскурсия начнется 24 ноября в 16:05. Она будет посвящена породам-коллекторам нефти и газа.

— Московские школьники познакомятся с основными группами минералов и горных пород, рассмотрят образцы различных пород и пустот, в которых содержится нефть, а также изучат географию месторождений России. Мероприятие для ребят подготовили преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, — уточнили в ведомстве.

Также 26 ноября в 16:05 состоится экскурсия в лабораторию оптических исследований «Свет и цвет». Там школьники смогут познакомиться с различными терминами, а также узнать, как получается радуга.

— 27 ноября в 19:00 старшеклассников приглашают на онлайн-семинар «Предпрофессиональный экзамен. Направление «Программирование». На дистанционном занятии ученики разберут типовые задачи по направлению «Программирование», а также получат рекомендации по подготовке к профильному экзамену, — добавили в пресс-службе.

Также 30 ноября в 16:05 учащиеся посетят экскурсию в лаборатории при Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина. Во время лекции они узнают все о жидкостях, а также о том, какую роль в нашей жизни играют процессы добычи нефти и газа.

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