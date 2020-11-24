Столичные школьники получили пять медалей на Международном турнире по информатике

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Учащиеся московских школ получили пять медалей на XII Международном турнире по информатике, который проходил в Болгарии в дистанционном формате с 19 по 22 ноября.

Отмечается, что золото забрали Тимофей Федосеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Лифарь из Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (СУНЦ МГУ).

Серебро завоевали Константин Фролов из СУНЦ МГУ, Александр Климчук из лицея «Вторая школа» и Евгений Пахомов из столичного учебного заведения № 57.

В турнире могли принять участие и неофициальные команды страны. Как отметила старший методист Центра педагогического мастерства Елена Андреева, в соревновании от России выступили шесть команд, среди которых одна неофициальная.

— В итоге все московские участники выступили на медальном уровне. В неофициальном зачете еще ряд столичных школьников показал результат, соответствующий золоту. Особенно хочется отметить Дарью Грекову, ученицу седьмого класса школы № 2007. Уверена, в следующем году она войдет в официальную команду, — цитирует Андрееву официальный сайт мэра Москвы.

Соперниками столичных школьников стали более 400 участников из 17 стран. Информацию о турнире и результаты опубликовали на сайте состязания.

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