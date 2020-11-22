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Командный онлайн-турнир для школьников по физподготовке прошел в Москве
Фото: pixabay.com

Командный онлайн-турнир для школьников по физподготовке прошел в Москве

Евгения Звощик

Город

Командный онлайн-турнир по физической подготовке для школьников прошел в Москве. Данные соревнования были организованы московским центром «Патриот.Спорт».

Всего в турнире приняли участие более 600 учащихся четвертых–девятых классов. Ребята соревновались в командах по пять человек. По итогам онлайн-турнира победителями стали команды школ № 1358, 2006, 1371. В общем зачете они набрали максимальное количество баллов.

По словам учителя физкультуры школы № 2006 Натальи Корневой, школьники состязались друг с другом в отжимании, приседании и скручивании.

Победители командного онлайн-турнира по физической подготовке получат дипломы, а также памятные подарки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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