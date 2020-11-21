«Регионам стоит поучиться». Власти Москвы поддержат молодых ученых

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

На поддержку и развитие научной деятельности в бюджете Москвы на будущий год заложено более 366 миллионов рублей. Из этой суммы 100 миллионов рублей планируется направить на премии молодым ученым, еще 50 — на гранты. По инициативе столичных властей, размер премий молодым ученым увеличен в четыре раза — до двух миллионов рублей.

Премия правительства Москвы молодым специалистам не имеет аналогов в регионах страны по размеру финансирования и по значимости. Она вручаются за разработку и внедрение современных технологий, изобретение приборов, новейшего оборудования, материалов и веществ, способствующих развитию социальной сферы и экономики. В будущем году получить деньги смогут полсотни специалистов.

Лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Алексей Полилов назвал решение столичных властей необходимой мерой, которая мотивирует ученых на новые открытия и достижения:

— Конечно, в нашей стране очень много талантливых молодых ученых, подающих большие надежды. Но хочется отметить, что именно Москва является собирательницей лучших умов страны. Ей суждено быть локомотивом отечественного научного прогресса. Если посмотреть на концентрацию молодых ученых, конечно, столица впереди России всей. Это касается объемов научных изданий, открытий в различных отраслях знаний, создания инновационных технологий и устройств. Все эти процессы возможны исключительно благодаря финансированию. Чем больше внедряется средств на проведение исследований, тем больше открытий происходит в мире науки.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что подобные премии позволяют ученым оставаться в науке и заниматься развитием узких специальностей.

С этим согласился и Борис Шифров, специалист Института астрономии.

— Наша наука нуждается в помощи. Благо, светлых умов у нас немало, в том числе среди начинающих специалистов. Однако даже этому поколению, которое отличается от своих предшественников более широкими взглядами на науку и креативом, нужны денежные средства на исследования, дополнительные манипуляции, открытия. Я считаю, что увеличение суммы премии за научные достижения должно быть всегда максимальным. Более того, регионам стоит поучиться у столицы не жалеть средств на образование и помощь ученых. Ведь во многом наше будущее и благополучие зависит от их открытий, — сказал Шифров.

Будущих ученых и кандидатов на премии в Москве готовят уже со школьной скамьи. Во многих столичных образовательных организациях есть специализированные классы, где учащиеся могут освоить азы инженерного дела, улучшить знания в области медицины, познакомиться с предпринимательской деятельностью, педагогикой и информационными технологиями. В подобных классах уже обучаются около 45 тысяч московских школьников.

В 2021 году бюджет города сохранит социальную направленность. Продолжится развитие важных образовательных проектов. В общей сложности расходы на образование увеличат на 10,9 миллиарда рублей и составят 426,4 миллиарда рублей.

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