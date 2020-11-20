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Более 366 миллионов рублей заложено на развитие науки в бюджете Москвы на 2021 год
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Более 366 миллионов рублей заложено на развитие науки в бюджете Москвы на 2021 год

Юлия Ямпольская

Город

На поддержку и развитие научной деятельности в бюджете столицы на следующий год заложено более 366 миллионов рублей. При этом 100 из них направят на премии молодым ученым, а 50 — на гранты.

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина размер премий молодым ученым увеличили в четыре раза — до двух миллионов рублей. Как отметил ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга, столица является лидером по объему научных знаний.

— Москва на научном ландшафте страны — самый крупный город. Во многом это происходит благодаря поддержке молодых ученых в городе, — уточнил Мажуга.

По его словам, премия правительства Москвы, которую каждый год вручают специалистам, не имеет аналогов в стране по размеру финансирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Если мы говорим о технологическом лидерстве страны, то роль этой премии переоценить невозможно. Она является хорошей финансовой поддержкой, помогает молодым ученым продвинуться дальше в развитии науки, разрабатывать новые технологии и материалы, мотивирует оставаться в науке, занимаясь своей специальностью, — заключил Мажуга.

Ранее сообщалось, что столица планирует выделить около 700 миллионов рублей на выплаты школьникам и студентам, которые станут победителями олимпиад и конкурсов в 2021 году.

Читайте также: Около 13 миллиардов рублей выделят в Москве на оборудование для школ и колледжей

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