Около 13 миллиардов рублей выделят в Москве на оборудование для школ и колледжей

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Порядка 13 миллиардов рублей выделят из бюджета столицы в 2021 году на высокотехнологичное оборудование для школ и колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.

Там отметили, что 7,4 миллиарда рублей в следующем году направят на покупку учебного оборудования для предпрофессиональных классов.

На данный момент во всех столичных школах на выбор старшеклассникам предлагают три и более направлений профильного образования. Более 45 тысяч учащихся проходят обучение в медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, атомных, курчатовских, предпринимательских и ИТ-классах.

— Еще 2,2 миллиарда рублей город намерен выделить на приобретение комплектов оборудования для начальной школы. Это позволит сделать уроки еще интереснее, с раннего возраста привить детям интерес к научной и исследовательской деятельности, — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Уточняется, что бюджет Москвы на 2021 год сохранит социальную направленность. Все основные образовательные проекты будут продолжаться. Планируется, что в общей сложности в следующем году расходы на образование увеличатся на 10,9 миллиарда рублей и составят 426,4 миллиарда рублей.

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