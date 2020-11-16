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Власти Москвы озвучили сумму бюджета на образование в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы озвучили сумму бюджета на образование в 2021 году

Юлия Захарова

Город

Более 420 миллиардов рублей составит столичный бюджет на образование в 2021 году. Об этом в понедельник, 16 ноября, заявил руководитель Департамента образования Москвы Александр Молотков.

— В проекте бюджета на 2021 год объем госпрограммы по образованию не только сохранен, но и увеличен на 2,6 процента, и проект бюджета составляет 426,3 миллиарда рублей, — отметил он.

Молотков пояснил, что больше всего средств будет выделено для обучения воспитанников дошкольных групп, школьников и студентов: на эти цели направят 295 миллиардов рублей.

Также, по словам главы ведомства, в Москве будут продолжены работы по возведению новых объектов образования — власти выделили для этого свыше 18 миллиардов рублей. За три года построят более 30 зданий, где смогут учиться свыше девяти тысяч дошкольников, а также 24 школы и 35 пристроек к ним.

Кроме того, все образовательные организации оснастят современной техникой в 2023 году, передает Интерфакс.

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