Департамент образования назвал среднюю зарплату московских учителей к концу года

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Несмотря на сложности в экономике из-за пандемии коронавирусной инфекции, к концу 2020 года средняя заработная плата московских учителей превысит 117 тысяч рублей. Об этом сообщил глава департамента образования столицы Александр Молотков на заседании комиссии Мосгордумы по образованию в понедельник, 16 ноября.

По его словам, среднемесячная зарплата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98,3 тысячи рублей в месяц.

— Среднемесячная зарплата учителей также сохранена и к концу 2020 года составит 117,2 тысячи рублей, — цитирует Молоткова Интерфакс.

Он добавил, что в 2021 году в проекте бюджета Москвы предусмотрена индексация оплаты труда учителей на 3,7 процента.

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