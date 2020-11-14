Итоговое сочинение в российских школах могут перенести из-за пандемии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Итоговое сочинение в школах России могут перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в субботу, 14 ноября.

По его словам, решение о проведении итогового сочинения будет принято в ближайшее время, оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Анзор Музаев уточнил, что ситуации, когда какие-то школы напишут сочинение, а другие из-за карантина нет, не будет.

— Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены, — цитирует Анзора Музаева «Российская газета».

Ранее сообщалось, что количество школ, ушедших на карантин в России, увеличилось до 28.

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