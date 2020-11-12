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Число ушедших на карантин из-за пандемии российских школ увеличилось до 28
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Число ушедших на карантин из-за пандемии российских школ увеличилось до 28

Виктория Родимкина

Образование

Количество школ в России, которые вынуждены были уйти на карантин из-за пандемии коронавируса, увеличилось до 28. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ» в четверг, 12 ноября.

Так, число ушедших на карантин школ в РФ составляет 0,07 процента от общего количества школ.

— Всего в 28 школах в 13 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — уточнили в сообщении

Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,55 процента от общего количества.

В среду, 11 ноября, на карантин закрыли три школы, в одной карантин закончился.

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