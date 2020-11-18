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Москва выделит 700 миллионов рублей на выплаты победителям олимпиад в 2021 году
Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

Москва выделит 700 миллионов рублей на выплаты победителям олимпиад в 2021 году

Виктория Родимкина

Город

Столица планирует выделить около 700 миллионов рублей на выплаты школьникам и студентам, которые окажутся победителями олимпиад и конкурсов в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы в среду, 18 ноября.

Также средства пойдут на выплаты победителям чемпионата WorldSkills Russia. В пресс-службе отметили, что в прошлом году такое вознаграждение получили 1,9 тысячи человек, а в этом году — 2,2 тысячи человек.

В департаменте подчеркнули, что размер премий школьникам и студентам на международных соревнованиях был увеличен и составляет 1,5 миллиона рублей за золотую медаль, один миллион рублей — за серебряную и 500 тысяч — за бронзовую.

В целом бюджет города на 2021 год сохранит социальную направленность. Все ключевые образовательные проекты будут продолжены. Кроме того, расходы на образование в следующем году вырастут на 10,9 миллиарда рублей и составят 426,4 миллиарда рублей, передает сообщение РИА Новости.

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