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Зоолог рассказал, как вести себя при встрече с диким кабаном

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Зоолог рассказал, как вести себя при встрече с диким кабаном
Фото: Pixabay

При встрече с дикими кабанами в городской черте лучше не приближаться к ним, чтобы не стать жертвой их атаки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян.

По словам эксперта, кабаны часто в поисках пищи приближаются к жилым домам, чтобы полакомиться пищевыми отходами. Очень часто животные в поисках пищи мигрируют на новые территории вместе с потомством, которое активно защищают:

— Даже если вы увидели диких кабанов с малышами и у вас возникло желание покормить их, остановитесь, не делайте этого, потому что у диких животных не развито чувство благодарности, ваше приближение к детенышам будет расценено как угроза. И кабан вас может атаковать, нанеся серьезные травмы.

Специалист также акцентировал, что могут плачевно завершиться попытки погладить животных:

— Диким кабанам никто не делает уколов от всевозможных заболеваний. И при контакте с больным животным вы можете подцепить опасную бактериальную инфекцию.

Если же вы столкнулись с дикими кабанами в непосредственной близости со своими жильем, лучше не делать резких движений и подождать пока животные сами уйдут. Кабаны приходят к человеку в поисках пищи, если они ее не находят, то не задерживаются на этом месте долго, заключил зоолог.

В Мытищах местные жители сняли на камеру диких кабанов, которые разгуливали вблизи жилого дома. По мнению местных жителей, животные вышли к людям в поисках пищи.

зоолог Москва Животные
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