Видео попавшего «в плен» к девочке грустного кота набрало четыре миллиона просмотров

Фото: tiktok.com/

В Сети набирает популярность видео, снятое пользователем соцсети TikTok. В коротком ролике видно, как девочка обнимает и целует закутанного в полотенце кота.

Домашний питомец даже не пытается вырваться из «плена» ребенка и терпеливо ждет, когда его отпустят. Пользователей Сети рассмешил и растрогал грустный взгляд животного.

В комментариях к ролику, которое набрало более четырех миллионов просмотров, пользователи попросили кота дважды моргнуть, если его держат в заложниках: «Я вижу боль в этих глазах»; «Не мучайте кота, изверги».

Видео опубликовано на сайте «Ридус».

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