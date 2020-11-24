Завершен демонтаж строительных лесов вокруг сгоревшего Нотр-Дама в Париже

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Завершился демонтаж строительных лесов, которые окружали шпиль собора Парижской Богоматери во время пожара, произошедшего более полутора лет назад. Об этом куратор реконструкции Нотр-Дама Жан-Луи Жоржелен заявил во вторник, 24 ноября.

— Угроза, которую представляли эти леса для собора, отныне устранена, — приводит AFP его слова.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в работах.

Отметим, что конструкция строительных лесов состояла из 40 тысяч фрагментов. В общей сложности их вес достигал 200 тонн. Высота половины из них превышала несколько десятков метров. Когда в соборе произошло возгорание, части конструкций расплавились и оказались спаянными, что затрудняло их демонтаж. Удаление строительных лесов началось 8 июня.

Напомним, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. В результате ЧП рухнул шпиль Нотр-Дама и серьезно пострадала несущая конструкция, однако находившиеся там реликвии и главные произведения искусства чудом уцелели.

Правоохранители исключили возможность поджога и считают, что к трагедии могла привести либо непотушенная сигарета, либо проблемы с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон выражал уверенность, что собор удастся восстановить за пять лет, хотя многие эксперты считают, что на это уйдет минимум 10-15 лет.

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