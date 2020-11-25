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Москвичи смогут узнать об актуальных вакансиях правительства столицы в Telegram-канале
Фото: youtube.com / Теплица социальных технологий

Москвичи смогут узнать об актуальных вакансиях правительства столицы в Telegram-канале

Вероника Кузьминова

Город

Жители столицы смогут узнать о вакансиях в правительстве Москвы благодаря новому Telegram-каналу. Также подписчики смогут почитать советы о том, как построить свою карьеру.

Канал ведут сотрудники центра подбора персонала столичного правительства.

— В работе центра много разных вакансий, мы публикуем их сразу после появления. Удобно, что самые интересные из них теперь собраны в Telegram-канале и не нужно все время отслеживать новые публикации на разных кадровых порталах. Если кандидат откликнулся на вакансию, но по какой-то причине не подошел на конкретную должность, профессиональные рекрутеры, оценив его опыт и компетенции, могут предложить другую вакансию из имеющихся, — сообщила директор центра Наиля Дмитриева.

Уточняется, что среди вакансий — позиции юристов, строителей, архитекторов, бизнес-аналитиков и веб-разработчиков. Для недавних выпускников вузов есть предложения о стажировках, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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