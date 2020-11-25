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Скончался российский физик Николай Сибельдин
Фото: pixabay.com

Скончался российский физик Николай Сибельдин

Виктория Родимкина

Общество

Российский физик Николай Сибельдин скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Физического института имени Лебедева Российской академии наук (ФИАН) в среду, 25 ноября.

Уточняется, что ученый скончался 24 ноября этого года.

— Ушел из жизни член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, руководитель отдела физики полупроводников и наноструктур, многолетний руководитель ОФТТ ФИАН выдающийся специалист в области физики конденсированного состояния, полупроводников и наноструктур, крупный педагог Николай Николаевич Сибельдин, — отметили в сообщении.

На сайте сообщили, что Николай Сибельдин получил ряд первоклассных научных результатов в области физики электрон-дырочной жидкости в полупроводниках и физики экситонов в полупроводниковых гетероструктурах.

Кроме того, физика характеризуют как человека, отстаивавшего принципы свободного научного поиска. Его также называют хранителем лучших традиций отечественной науки и ФИАНа.

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